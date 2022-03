Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a une opportunité en or pour doubler le Real Madrid…

Publié le 28 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Bien qu’il semblerait qu’un terrain d’entente ait été trouvé entre le Real Madrid et Aurélien Tchouaméni, la vérité serait tout autre. De quoi permettre au président Nasser Al-Khelaïfi et au PSG de conserver toutes leurs chances pour le milieu de l’AS Monaco.

Que ce soit pour Erling Braut Haaland ou encore pour Paul Pogba, les chemins du PSG et du Real Madrid devraient une nouvelle fois se croiser sur le marché des transferts cet été. Comme ce fut le cas lors de la dernière session estivale des transferts au cours de laquelle David Alaba a éventuellement fait le choix d’arborer la tunique merengue plutôt que celle du PSG. En pleine forme à la fois avec l’AS Monaco et avec l’Équipe de France, Aurélien Tchouaméni aurait tapé dans l’oeil du PSG ainsi que du Real Madrid.

Pas d’accord entre le Real Madrid et Tchouaméni à l’instant T