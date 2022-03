Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur Tchouaméni !

Publié le 28 mars 2022 à 10h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG et du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni aurait finalement décidé de privilégier l’écurie espagnole en cas de départ de l’AS Monaco cet été.

Auteur d’une saison XXL avec l’AS Monaco ainsi que de son premier but en équipe de France vendredi soir face à la Côte d’Ivoire, Aurélien Tchouaméni (22 ans) devrait logiquement être l’une des grandes attractions du prochain mercato estival. Le milieu de terrain tricolore, sous contrat jusqu’en juin 2024 sur le Rocher, est annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG, mais le Real Madrid et plusieurs écuries anglaises sont également sur le coup pour Tchouaméni. Et ce dernier aurait déjà fait son choix…

Tchouaméni devrait privilégier le Real Madrid