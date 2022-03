Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion au sommet pour Memphis Depay ?

Publié le 28 mars 2022 à 9h30 par Th.B.

Ne disposant pas d’une clause dans son contrat qui lui permettrait de rester une année supplémentaire au FC Barcelone pour 2023/2024, Memphis Depay sera fixé pour son avenir à l’issue de la saison.

Et si Memphis Depay pliait bagage seulement une saison après son arrivée libre de tout contrat au FC Barcelone ? Ronald Koeman était l’instigateur de son recrutement, ayant voulu témoigner de son arrivée à la fois à l’été 2020 et à l’hiver 2021. Cependant, l’OL réclamait une indemnité de transfert trop importante aux yeux de la direction du FC Barcelone et surtout vis-à-vis des difficultés économiques rencontrées par le club culé. Néanmoins, l’entraîneur néerlandais a été démis de ses fonctions en octobre dernier avant d’être remplacé par Xavi Hernandez. Blessé au moment de la nomination de Xavi au poste d’entraîneur, Depay a vu un onze de départ prendre forme et avec les recrues hivernales, son statut au FC Barcelone a changé. De quoi le pousser vers la sortie ? Il est question d’intérêts de Tottenham et de l’OL dans la presse ibérique.

Un rendez-vous crucial en fin de saison pour Depay ?