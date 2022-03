Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ de Memphis Depay prend forme !

Publié le 27 mars 2022 à 14h00 par La rédaction

Seulement un an après son arrivée, Memphis Depay pourrait déjà quitter le FC Barcelone. Plusieurs clubs européens le suivraient de près et l’un d’entre eux aurait déjà faire une offre.

Une saison et puis s’en va ? C’est bel et bien ce qu’il pourrait se produire pour Memphis Depay avec le FC Barcelone. Arrivé à l’été 2021 pour passer un cap, l’international néerlandais s’est rapidement montré indispensable avant de disparaître des radars. Et depuis les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres, Memphis Depay a été relégué sur le banc de touche. Un déclassement rapide qui pourrait le pousser vers la sortie.

Tottenham a dégainé, Memphis Depay a le choix...