Mercato - PSG : Barcelone a pris une décision fracassante pour Kylian Mbappé !

Publié le 28 mars 2022 à 8h15 par A.D. mis à jour le 28 mars 2022 à 8h47

Alors que Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin avec le PSG, le FC Barcelone aurait décidé d'inscrire son nom sur ses tablettes en vue de cet été. Toutefois, Xavi aurait finalement décidé d'abandonner la piste menant au champion du monde français.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé va faire ses valises et partir librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et malheureusement pour le PSG, son numéro 7 a déjà un accord de principe avec le Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Pour ne pas arranger les affaires du club emmené par Mauricio Pochettino, le FC Barcelone serait également en embuscade pour Kylian Mbappé d'après les indiscrétions de L'Equipe de ce jeudi soir. Toutefois, le PSG peut désormais souffler, puisque le Barça de Xavi aurait finalement renoncé à l'idée de recruter l'ancien de l'AS Monaco.

Le Barça aurait fait une croix sur Kylian Mbappé