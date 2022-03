Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman est regretté au Barça…

Publié le 28 mars 2022 à 6h30 par Th.B.

Alors qu’il souffre des comparaisons avec Xavi Hernandez dans la presse dernièrement, Ronald Koeman a reçu un soutien de taille en la personne de la pépite du club culé : Pedri.

Depuis quelques semaines, Xavi Hernandez semble être parvenu à redonner une identité qui n’était plus en vue au FC Barcelone dans la philosophie de jeu et dans les résultats. De quoi un peu plus permettre aux détracteurs de Ronald Koeman de critiquer l’ancien coach du Barça , qui a été démis de ses fonctions en octobre dernier avant d’être remplacé par Xavi. Lancé dans le grand bain par Koeman, Pedri n’a pas manqué de rendre hommage au technicien néerlandais ces dernières heures.

Pedri envoie un message fort à Ronald Koeman