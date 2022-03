Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, Xavi… Un cadre du Barça vide son sac !

Publié le 27 mars 2022 à 15h30 par Th.B.

Dès ses débuts au FC Barcelone, Pedri a eu la confiance de Ronald Koeman. De quoi forcément lui faire nourrir des regrets concernant le traitement du technicien néerlandais bien qu’il se fasse une joie de l’apport de Xavi Hernandez depuis sa nomination au poste d’entraîneur.

Le FC Barcelone a connu bien des changements en l’espace de quelques mois. En effet, en mars 2021, Joan Laporta a été élu pour la deuxième fois après son passage de 2003 à 2010 à la même position, président du FC Barcelone. Au poste suprême du club culé, Laporta a finalement pris la décision de remercier Ronald Koeman en octobre 2021 alors qu’il avait été question pendant de longues semaines auparavant d’un potentiel départ de la légende du Barça . Une autre icône a finalement pris place sur le banc du FC Barcelone début novembre en la personne de Xavi Hernandez. Un changement que le président Joan Laporta a évoqué lors d’une entrevue pour Mundo Deportivo samedi. « Mais à un certain moment, j'ai vu que nous allions dans la mauvaise direction, que nous n'allions pas bien. Et comme nous étions en conversation constante avec Xavi depuis les élections et que nous avions discuté et que je lui avais dit que nous allions fixer le calendrier, je lui ai demandé s'il était prêt à venir et s'il pouvait venir immédiatement car il était au Qatar et avait un contrat valide ».

Pedri rend hommage à Koeman…

Bien qu’il ne soit seulement âgé de 19 ans et qu’il ait intégré le FC Barcelone qu’à l’été 2020, Pedri est déjà un membre incontournable de l’effectif du club culé. Lancé dans le grand bain par Ronald Koeman dès son arrivée en provenance de Las Palmas, le milieu de terrain et international espagnol sait qu’il doit beaucoup au technicien néerlandais comme il a tenu à le rappeler lors d’un entretien accordé à La Vanguardia . « Je lui dois beaucoup car dès le premier instant, il m'a fait confiance. Je lui en suis très reconnaissant. Nous avions une bonne équipe mais les choses n'ont pas fonctionné et maintenant nous avons Xavi, qui fait un travail imbattable ».



D’ailleurs, le numéro 10 de la Roja n’a pas manqué de faire savoir qu’il ne restait pas insensible aux critiques auxquelles Ronald Koeman a été confronté durant son passage au FC Barcelone et actuellement, au vu de la bonne dynamique sous l’ère-Xavi Hernandez. « Si les critiques à l’encontre de Koeman me blessent ? Bien sûr, cela me fait parfois mal, mais comme je l'ai dit, je lui suis très reconnaissant ».

…et s’enflamme pour l’apport de Xavi Hernandez !