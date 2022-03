Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date est fixée pour le transfert d’Erling Haaland !

Publié le 28 mars 2022 à 7h45 par La rédaction

Alors que la situation d’Erling Haaland fait énormément parler, son avenir devrait être connu avant le 30 avril prochain.

Arrivé au Borussia Dortmund en janvier 2020, Erling Haaland devrait prochainement quitter le BVB. Depuis En près de 2 saisons et demie, l’international norvégien affiche des statistiques impressionnantes, lui qui a inscrit 80 buts et délivré 21 passes décisives en 82 matchs, de quoi susciter les convoitises de prestigieux clubs européens. Alors que Kylian Mbappé dispose d’un accord de principe avec le Real Madrid, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG aimerait notamment faire du Cyborg le successeur du prodige français. Alors que ce dossier a rythmé ces derniers mois, le dénouement approche, et le prochain club d’Haaland pourrait être connu très prochainement.

L’avenir d’Haaland sera bientôt fixé