Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a dégainé pour cette star d'Ancelotti !

Publié le 28 mars 2022 à 15h00 par A.D.

Alors que Marco Asensio est en fin de contrat le 30 juin 2023, la direction du Real Madrid lui aurait formulé une offre de contrat pour éviter un départ à 0€ dans un peu plus d'un an. Toutefois, l'attaquant de Carlo Ancelotti n'aurait pas encore répondu à cette proposition.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Marco Asensio pourrait ne plus faire long feu à la Maison-Blanche . En effet, le club emmené par Carlo Ancelotti pourrait pousser son attaquant espagnol vers la sortie cet été s'il ne le prolonge pas d'ici-là, et ce, pour éviter un scénario à la Sergio Ramos à l'issue de la saison prochaine. En effet, l'ex-capitaine du Real Madrid a rejoint le PSG librement et gratuitement l'été dernier parce qu'il n'avait pas trouvé d'accord contractuel avec Florentino Pérez.

Marco Asensio aurait reçu nouveau contrat, mais...