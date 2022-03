Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez prépare une incroyable révolution !

Publié le 28 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Alors que le Real Madrid vit une saison en dents de scie, Florentino Pérez aurait déjà prévu des changements majeurs.

Cette saison, le Real Madrid connaît des hauts et des bas. Malgré une large avance en Liga, le retour en puissance du FC Barcelone peut inquiéter le club merengue et l'humiliation subie dans le Clasico à Bernabeu (0-4) passe très mal dans les bureaux de la direction madrilène. La qualification miraculeuse contre le PSG embellie cette année, mais une défaite contre Chelsea en quart de finale de la Ligue des champions serait difficile à encaisser. Et Florentino Pérez prévoit déjà du lourd.

Ancelotti remplacé et un mercato XXL ?