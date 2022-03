Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar surclassé par Barcelone sur un dossier XXL ?

Publié le 28 mars 2022 à 10h10 par La rédaction

Afin de remplacer Angel Di Maria qui devrait partir libre en fin de saison, le PSG suit Raphinha. Mais l’ailier de Leeds aurait déjà un accord contractuel avec le FC Barcelone.

Leonardo continue de préparer l’avenir du PSG. Vu les dernières performances du club parisien, les manques à certains postes sont clairs. De plus, un ménage va être fait et certaines têtes vont quitter le PSG, dont Angel Di Maria. L’Argentin ne devrait pas être prolongé et Raphinha, l’ailier de Leeds, est l’une des idées de Leonardo pour le remplacer. Un dossier compliqué tant le FC Barcelone semble avoir de l’avance.

Barcelone a bien un accord avec Raphinha