Mercato - PSG : Le Barça laisse le champ libre à Leonardo pour ce chouchou de Neymar !

Publié le 28 mars 2022 à 0h15 par La rédaction

Alors qu’Antony est annoncé sur les tablettes du PSG et du FC Barcelone en vue du mercato estival, le club de la capitale aurait désormais le champ libre pour tenter de recruter le Brésilien de 22 ans.

Le Paris Saint-Germain va devoir se montrer très actif sur le marché des attaquants cet été. Alors que Kylian Mbappé dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Angel Di Maria pourrait également partir librement et Mauro Icardi pourrait être poussé vers la sortie. Pour les remplacer, Leonardo cible de nombreux joueurs, et si les noms de Robert Lewandowski, Erling Haaland ou encore Ousmane Dembélé sont notamment évoqués, Antony serait également dans les petits papiers du club de la capitale. Apparu à 33 reprises cette saison, la pépite de l’Ajax Amsterdam a inscrit 12 buts et délivré 10 passes décisives, ses performances ne passent donc pas inaperçues en Europe. Cependant, alors que le FC Barcelone semblait également s’intéresser au Brésilien, les Blaugrana auraient finalement abandonné ce dossier.

Barcelone préfère Raphinha à Antony