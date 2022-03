Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle offensive est lancée dans ce dossier XXL de Leonardo !

Publié le 27 mars 2022 à 23h15 par La rédaction

Alors que le Paris Saint-Germain aimerait attirer Antonio Rüdiger lors du prochain mercato estival, le défenseur de Chelsea susciterait également l’intérêt d’autres cadors européens, et plus particulièrement de la Juventus.

Arrivé à Chelsea en 2017 en provenance de l’AS Roma, Antonio Rüdiger s’est désormais imposé comme l’un des meilleurs au monde à son poste. En fin de contrat le 30 juin prochain, le défenseur central est le joueur le plus utilisé par Thomas Tuchel cette saison, mais il ne devrait pas prolonger son aventure à Londres malgré son importance au sein du club. Déjà très actif sur le marché des joueurs libres à l’été 2021, le Paris Saint-Germain serait à l’affût dans ce dossier. Cependant, si Leonardo aimerait voir l’international allemand rejoindre la capitale, ce transfert ne serait pas simple, et un géant italien se pencherait également sur le joueur de 29 ans.

La Juventus s’intéresse à Antonio Rüdiger