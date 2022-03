Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare le retour d'une ancienne pépite de QSI !

Publié le 27 mars 2022 à 19h30 par B.C.

En manque de temps de jeu au PSG, Christopher Nkunku a voulu changer d’air durant l’été 2019, un choix payant pour le milieu, appelé pour la première fois par Didier Deschamps à l’occasion de la trêve internationale du mois de mars. Cependant, le joueur de Leipzig envisagerait désormais de revenir au PSG, un intérêt partagé par le club de la capitale.

Cantonné à un rôle de remplaçant au PSG, Christopher Nkunku a décidé de quitter son club formateur à l’été 2019, un départ qui était le bienvenu en interne. En difficulté au niveau des ventes, l’écurie parisienne a en effet vu d’un bon œil le transfert de son joueur vers Leipzig pour 13M€, un choix payant pour le milieu désormais âgé de 24 ans. En Allemagne, Christopher Nkunku impressionne et totalise déjà 26 buts et 15 passes décisives en 39 apparitions, amenant naturellement Didier Deschamps à faire appel à lui pour le rassemblement de l’équipe de France. L’ancien du PSG a ainsi pu étrenner pour la première fois le maillot bleu à l’occasion du match contre la Côte d’Ivoire (2-1) ce vendredi. « Je n'oublie pas le passé. Quand j'ai fait le choix de partir à Leipzig c'est avant tout pour le projet sportif où je me sens vraiment concerné et important dans l’équipe. Je n'ai pas tout de suite démarré les matchs. Il m'a fallu m’adapter au championnat, à la langue, à la culture. J'ai continué à travailler. Le fait d'avoir un rôle important m'a aidé à être en équipe de France », a reconnu ce dimanche le néo-international français. Mais Didier Deschamps n’est pas le seul à être tombé sous le charme de Christopher Nkunku.

Le PSG songe sérieusement à Nkunku