Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deschamps monte au créneau pour l’avenir de Pogba !

Publié le 27 mars 2022 à 13h45 par Th.B.

Annoncé du côté du PSG, Paul Pogba pourrait débarquer au sein du club de la capitale comme chez une autre formation européenne selon Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’Équipe de France a affirmé qu’il ne sera pas difficile pour le joueur de Manchester United de trouver un point de chute.

Mais de quoi sera fait l’avenir de Paul Pogba ? Sous contrat jusqu’en juin prochain du côté de Manchester United, club qu’il avait ouvertement voulu quitter à l’été 2019 expliquant vouloir à l’époque se lancer un nouveau challenge, Pogba sera finalement allé jusqu’au bout de son engagement contractuel envers les Red Devils. Direction le PSG pour le champion du monde tricolore qui n’a jamais évolué en Ligue 1 ? Le principal intéressé a tenu à faire savoir lors d’une entrevue avec le journaliste Julien Maynard que rien n’était décidé à l’instant T et que son choix pourrait même avoir lieu pendant le mercato estival et pas forcément en amont. Pour son sélectionneur en Équipe de France, Paul Pogba trouvera aisément chaussure à son pied cet été.

« Il y a d’autres joueurs en fin de contrat qui devraient être plus inquiets que Paul »