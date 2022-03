Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le FC Barcelone prêt à s'attaquer à une piste de Dupraz ?

Publié le 28 mars 2022 à 0h00 par D.M.

En visite à Saint-Etienne ce vendredi, Samba Diallo susciterait l'intérêt de plusieurs équipes européennes comme l'OM, Manchester City ou encore le FC Barcelone.

En raison de la guerre en Ukraine, Samba Diallo pourrait prochainement quitter le Dynamo Kiev et rejoindre une nouvelle équipe européenne. Agé de 19 ans, le joueur sénégalais était à Saint-Etienne vendredi pour visiter les installations de l’ASSE, mais aussi s’entretenir avec certains de ses coéquipiers comme El Hadji Dieye ou Boubacar Fall. En coulisses, le club stéphanois ne cache pas son intérêt, expliquant que « tout reste envisageable » dans ce dossier.

Le FC Barcelone sur les traces de Samba Diallo ?