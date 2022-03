Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme coup de froid pour la succession de Pochettino !

Publié le 28 mars 2022 à 11h15 par A.D.

Pour remplacer Mauricio Pochettino, qui ne devrait pas rester à l'issue de la saison, le PSG penserait à recruter Roberto Mancini. Toutefois, le technicien italien devrait continuer son aventure avec la Squadra Azzurra malgré son échec lors des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG depuis plusieurs mois, et ce, parce que Doha rêve d'installer Zinedine Zidane sur le banc parisien. Et alors que le club de la capitale a vécu une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le technicien argentin ne devrait pas être conservé à l'issue de cette saison. Pour remplacer potentiellement Mauricio Pochettino, le PSG aurait d'autres noms en tête, et notamment celui de Roberto Mancini d'après Sportitalia . Toutefois, le technicien italien ne devrait pas être disponible la saison prochaine.

Roberto Mancini parti pour rester sélectionneur de l'Italie ?