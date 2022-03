Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace plane sur l’avenir de Pochettino !

Publié le 28 mars 2022 à 13h15 par Th.B.

Bien que le nom de Mauricio Pochettino semble figurer dans la short-list de Manchester United, Luis Enrique serait susceptible de chambouler l’avenir de l’entraîneur du PSG.

En marge du prochain mercato estival, de nombreux changements pourraient avoir lieu dans les rangs du PSG. En effet, le directeur sportif Leonardo et l’entraîneur Mauricio Pochettino seraient susceptibles de devoir céder leurs postes. Au Qatar, on songerait à respectivement les remplacer par Arsène Wenger et Zinedine Zidane. Pour ce qui est de l’avenir de Pochettino, il est question d’une potentielle arrivée à Manchester United qui est à la recherche d’un nouveau coach pour remplacer l’entraîneur intérimaire qu’est Ralf Rangnick. Néanmoins, Erik Ten Hag ne serait pas l’unique obstacle se dressant entre l’actuel technicien du PSG et Manchester United.

Luis Enrique pourrait jouer un sale tour à Mauricio Pochettino !