Mercato - PSG : Mauricio Pochettino bientôt fixé sur son avenir !

Publié le 28 mars 2022 à 21h15 par B.C.

Malgré son engagement avec le PSG jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino devrait quitter la capitale française à l’issue de la saison, et son arrivée à Manchester United serait en bonne voie.

Après l’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le départ de Mauricio Pochettino semble inéluctable. Dès le mois de novembre, le10sport.com vous révélait que l’avenir de l’Argentin était très incertain à Paris, d’autant que les Qataris rêvent de convaincre Zinedine Zidane de rejoindre le PSG. De son côté, Pochettino pourrait prendre le chemin de Manchester United, club avec lequel il se serait déjà entretenu. Si le nom d’Erik Ten Hag est également évoqué pour débarquer chez les Red Devils , Mauricio Pochettino resterait pourtant favori d’une courte tête selon le journaliste Fabrizio Romano.

« L'expérience est le véritable point qui aide Mauricio Pochettino »