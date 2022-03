Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland pose ses conditions pour une arrivée à Paris !

Publié le 28 mars 2022 à 19h45 par D.M.

Désireux de quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison et de rejoindre un club plus huppé, Erling Haaland aurait posé ses conditions aux équipes intéressées.

Le départ se précise pour Erling Haaland. Le joueur refuserait de poursuivre sa carrière au Borussia Dortmund et envisagerait de quitter la Bundesliga, dès cet été. Agé de 21 ans, le buteur norvégien souhaiterait passer à l’étape supérieure et se donner les chances de remporter un titre en Ligue des champions. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG a fait d’Haaland sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais le club parisien n’aurait pas encore avancé ses pions dans ce dossier, contrairement au Real Madrid et à Manchester City.

Un salaire compris entre 20 et 25M€ réclamé