Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le dossier Haaland !

Publié le 28 mars 2022 à 16h10 par Th.B.

Bien qu’il soit question de la détermination du FC Barcelone dans le dossier Erling Braut Haaland, le PSG n’aurait pas vraiment à craindre le Barça pour le Norvégien selon le journaliste Marcelo Bechler. Explications.

Au cours des prochaines semaines, le feuilleton Erling Braut Haaland devrait se décider. Alors qu’une clause libératoire fixée à 75M€ sera effective pour cet été dans son contrat le liant au Borussia Dortmund, le PSG pourrait finir par lancer son offensive auprès de son agent Mino Raiola afin d’attirer l’international norvégien à Paris. Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 25 août dernier que pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG était emballé par l’option Haaland qui était déjà prioritaire aux yeux des décideurs du Paris Saint-Germain. Néanmoins, le FC Barcelone semble être l’un des nombreux concurrents du PSG dans la course à la signature d’Haaland.

Le Barça se verrait finalement hors course pour Haaland !