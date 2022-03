Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paulo Dybala écarte une piste colossale pour son avenir !

Publié le 28 mars 2022 à 15h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala affolerait l'Europe. En effet, le joyau argentin serait suivi par le PSG, le FC Barcelone, l'Atlético, l'Inter, Arsenal et Tottenham. Et malheureusement pour les Gunners et les Spurs, Paulo Dybala ne serait pas emballé par l'idée de rejoindre la Premier League.

Après avoir bouclé les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et de Gianluigi Donnarumma pour 0€ l'été dernier, le PSG voudrait en faire de même avec Paulo Dybala. Alors que le joyau argentin serait déjà assuré de quitter la Juventus librement et gratuitement à la fin de son bail le 30 juin, Leonardo pourrait en profiter pour lui tendre les bras. Toutefois, d'après Tuttosport , le directeur sportif du PSG serait à la lutte avec le FC Barcelone, l'Atlético, l'Inter, Arsenal et Tottenham sur ce dossier. Mais heureusement pour Leonardo, il n'aurait pas vraiment à craindre les Gunners et les Spurs .

Paulo Dybala n'est pas tenté par la Premier League