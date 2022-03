Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Paulo Dybala dictée par... Lionel Messi ?

Publié le 28 mars 2022 à 13h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala aurait alarmé le PSG. Toutefois, l'arrivée du joyau argentin à Paris cet été dépendrait de Lionel Messi.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé très fort sur le marché. En effet, Leonardo a réussi à boucler les signatures de plusieurs stars, et ce, pour 0€. En effet, le directeur sportif du PSG a profité des situations contractuelles de Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Milan AC) et de Georginio Wijnaldum (Liverpool) pour les recruter librement et gratuitement l'été dernier. Et alors qu'il voudrait répéter cet exploit avec d'autres joueurs en 2022, Leonardo aurait coché le nom de Paulo Dybala, qui serait déjà assuré de quitter la Juventus librement et gratuitement le 1er juillet. Toutefois, la signature du joyau argentin à Paris serait dictée par Lionel Messi.

L'opération Paulo Dybala bloquée par Lionel Messi ?