Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Barcelone... Ça se bouscule en coulisses pour Dybala !

Publié le 28 mars 2022 à 14h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala serait déjà assuré de changer de club librement et gratuitement cet été. Alerté par la situation du joyau argentin, le PSG pourrait se jeter sur lui en cas de départ de Lionel Messi. Toutefois, le club de la capitale serait loin d'être seul sur ce dossier, puisque le FC Barcelone, l'Inter, l'Atlético, Arsenal et Tottenham seraient prêts à batailler pour Paulo Dybala.

Lors du dernier mercato estival, le PSG n'a pas chômé et s'est renforcé à tous les postes. En effet, le club de la capitale s'est offert les services de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Georginio Wijnaldum et de Lionel Messi. Et parmi ces recrues, Leonardo peut se vanter d'avoir réalisé plusieurs coups XXL à 0€. En effet, le directeur sportif du PSG a profité des situations contractuelles de Leo Messi (FC Barcelone), Gianluigi Donnarumma (Milan AC), Sergio Ramos (Real Madrid) et de Georginio Wijnaldum (Liverpool) pour les recruter librement et gratuitement lorsque leur engagement avec leurs clubs respectifs était terminé. Et pour l'année 2022, Leonardo compterait répéter cet exploit avec d'autres joueurs. Dans cette optique, le dirigeant du PSG aurait identifié plusieurs profils en fin de contrat le 30 juin, et notamment celui de Paulo Dybala, qui serait d'ailleurs déjà assuré de quitter la Juventus librement et gratuitement cet été. Toutefois, ce dossier serait directement influencé par un certain Lionel Messi.

Paulo Dybala, l'héritier de Lionel Messi au PSG ?

Selon les informations de Tuttosport , divulguées ce lundi, le PSG n'aurait pas l'intention de faire cohabiter Lionel Messi et Paulo Dybala à Paris. En effet, le club emmené par Mauricio Pochettino ne compterait se jeter sur le joyau argentin de la Juventus que si, et seulement si, La Pulga décidait de plier bagages prématurément. Alors que Leo Messi est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, le PSG ne devrait donc pas tenter le coup Paulo Dybala si son numéro 30 continue l'aventure la saison prochaine. Et dans le cas où Lionel Messi prenait la décision de partir cet été, le PSG devrait être soumis à une concurrence des plus féroces pour Paulo Dybala.

Une bataille entre le PSG, le Barça, l'Atlético, l'Inter, Arsenal et Tottenham ?