Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse condition fixée pour le départ de Milik ?

Publié le 29 mars 2022 à 10h10 par A.C.

Une nouvelle fois annoncé proche d’un départ de l’OM, Arkadiusz Milik serait dans le viseur d’un autre club italien, avec le Torino.

Décidément, l’avenir de Arkadiusz Milik ne finit plus d’en faire parler. Après avoir été annoncé dans le viseur de la Juventus, de l’Inter ou encore de l’AC Milan, l’attaquant de l’Olympique de Marseille serait fini dans le viseur du Torino. Les tensions avec Jorge Sampaoli auraient fait naitre en lui une nostalgie de la Serie A et s’il appartient toujours au Napoli, du côté de l’OM on devrait verser 8M€ au Napoli pour définitivement l’acquérir... pour le vendre dans la foulée ?

Le Torino devra régler le cas Belotti avant Milik