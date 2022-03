Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grande menace plane au-dessus du dossier Alvaro Gonzalez !

Publié le 29 mars 2022 à 13h10 par B.C.

Alors qu’Alvaro Gonzalez est actuellement en Espagne, l’UNFP surveillerait de près la situation du joueur de l'OM, qui n’entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli.

Poussé vers la sortie cet hiver par l’OM, Alvaro Gonzalez est finalement resté dans la cité phocéenne, mais sa situation s’est aggravée. Le défenseur de 32 ans est parti en Espagne il y a une dizaine de jours alors que son contrat court jusqu’en juin 2024. Une nouvelle confirmée par l’OM ce dimanche, bien que le club refuse d’évoquer une mise à l’écart. D’après RMC , la situation reste très incertaine, alors que Jorge Sampaoli jugerait l’influence d’Alvaro Gonzalez néfaste sur certains coéquipiers. Une réunion devrait se tenir dans les prochains jours, mais le dossier est extrêmement délicat puisque l’UNFP surveillerait de près la situation.

L’UNFP prêt à se mêler du dossier Alvaro ?