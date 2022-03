Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une réunion est fixée pour l'avenir d'Alvaro Gonzalez !

Publié le 28 mars 2022 à 20h10 par B.C.

Actuellement en Espagne, Alvaro Gonzalez n’est toujours pas fixé concernant son avenir à l’OM, lui qui n’entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Une réunion devrait se tenir prochainement pour tenter de régler ce dossier épineux.

Déjà compliquée, la situation d’Alvaro Gonzalez à l’OM ne s’est pas arrangée ces derniers jours. En froid avec Jorge Sampaoli, le défenseur espagnol a quitté la cité phocéenne avant la rencontre à Bâle le 17 mars dernier pour retrouver son pays natal, alors que son bail avec l’Olympique de Marseille court jusqu’en 2024. Au sein du club, on refuse de parler de « conflit » ou de « mise à l’écart » comme l’a assuré ce dimanche Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l’OM, mais ce dossier n’en reste pas moins sensible.

Grosse incertitude pour l’avenir d’Alvaro Gonzalez