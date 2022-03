Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste de Longoria est fixée à 17M€ !

Publié le 29 mars 2022 à 12h10 par A.C.

Actuellement à l’AS Roma, Jordan Veretout pourrait être l’un des jolis coups de Pablo Longoria lors du prochain mercato estival.

Le départ de Boubacar Kamara semble être devenu inévitable. Le joueur formé à l’Olympique de Marseille se rapproche de la fin de son contrat et les chances de le voir prolonger, semblent quasiment nulles désormais. En Espagne on parle déjà d’une arrivée à l’Atlético de Madrid, mais Pablo Longoria semble également s’être déjà mis au travail pour le remplacer. Le président de l’OM aurait en effet jeté son dévolu sur Jordan Veretout, qui après Cengiz Ünder et Pau Lopez pourrait être le troisième joueur de l’AS Roma à débarquer à l’OM en l’espace d’un an.

La Roma veut récupérer 16-17M€ de la vente de Veretout