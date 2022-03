Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est engagé dans une grosse bataille pour cet international français !

Publié le 29 mars 2022 à 0h00 par La rédaction

Ciblé par l’Olympique de Marseille en vue du mercato estival, Jordan Veretout susciterait également l’intérêt du Milan AC et de l’Inter.

L’histoire d’amour entre l’Olympique de Marseille et Boubacar Kamara arrive à son terme. Après six saisons passées au sein de son club formateur, le milieu de terrain ne devrait pas renouveler son contrat qui se termine le 30 juin prochain. Alors que l’Atlético de Madrid s’est déjà positionné pour enrôler le joueur de 22 ans, Pablo Longoria cherche activement son successeur, et pense l’avoir trouvé en Serie A. En effet, le président de l’OM ciblerait Jordan Veretout, mais ce transfert ne sera pas simple à réaliser compte tenu de la forte concurrence dans ce dossier.

Veretout est convoité en Italie