Mercato - OM : Longoria veut tenter un gros coup avec un international brésilien !

Publié le 28 mars 2022 à 21h10 par La rédaction

Alors que l'OM réalise une saison satisfaisante, Pablo Longoria souhaite toujours renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli et ciblerait David Neres.

2ème de Ligue 1 et qualifié pour les quarts de finale de Ligue Europa Conférence, l'OM réalise une saison satisfaisante, et Pablo Longoria souhaite réaliser un mercato à la hauteur des ambitions du club phocéen. En effet, s’ils se sont grandement renforcés l’été dernier en obtenant notamment les signatures de Cengiz Ünder ou Gerson, les Olympiens souhaitent continuer leur chantier, et s’intéressent désormais à un international brésilien.

Marseille s’intéresserait à David Neres

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, l’Olympique de Marseille s’intéresserait à David Neres. Arrivé au Shakhtar Donetsk en janvier dernier pour 12M€, le Brésilien n’a pas disputé la moindre minute en compétition officielle avec sa nouvelle équipe en raison du conflit actuel en Ukraine, et pourrait être tenté à l’idée de se relancer en Ligue 1. Alors que le marché des transferts est actuellement fermé en France, le joueur de 25 ans pourrait tout de même débarquer plus tôt que prévu, puisque la LFP a récemment autorisé le recrutement d’un joueur évoluant en Russie ou en Ukraine, avant le 7 avril prochain.