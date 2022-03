Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un boulevard dans ce dossier à 0€ !

Publié le 28 mars 2022 à 22h30 par D.M.

A la recherche d'un nouveau défenseur central, l'OM aurait coché le nom de Romain Saïss. Fan du club marseillais, l'international marocain semble être accessible pour Pablo Longoria.

Alors que William Saliba et Duje Caleta-Car pourraient quitter Marseille à la fin de la saison, Pablo Longoria pourrait axer ses recherches sur un joueur défensif. Selon les informations de L’Equipe , l’OM aurait coché le nom de Romain Saïss, sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec Wolverhampton. L’OL, Rennes, Strasbourg, Villarreal, le Bétis et Wolfsburg se seraient aussi positionnés pour l’international marocain, qui laisse planer le doute sur son avenir. « Je prends beaucoup de plaisir en Premier League mais je ne ferme aucune porte. Je verrai le projet le plus intéressant ici ou ailleurs » a confié Saïss au quotidien. Journaliste, qui suit attentivement le Maroc, Hakim Zhouri s’est prononcé sur cette piste. Le joueur de 32 ans présente un profil intéressant pour l’OM. D'autant qu'il serait un supporter du club marseillais.

« Il a un salaire moyen de Ligue 1 »