Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur les plans du Barça pour Haaland !

Publié le 29 mars 2022 à 0h15 par Th.B.

Bien que le PSG soit intéressé par le profil d’Erling Braut Haaland pour potentiellement remplacer Kylian Mbappé, le FC Barcelone ne lâcherait rien et prévoirait de tout mettre en oeuvre pour parvenir à ses fins avec Haaland.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, Erling Braut Haaland est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé à la prochaine intersaison, soit au moment de l’expiration de son contrat. Néanmoins, le Qatar semble d’ores et déjà accuser un certain retard sur Manchester City et le Real Madrid, étant les deux clubs les plus aptes à financièrement et sportivement répondre aux attentes du buteur du Borussia Dortmund et de son entourage. Pour autant, et ce bien que le club culé soit dans une situation économique délicate, le FC Barcelone serait déterminé à recruter le Norvégien. Ce serait d’ailleurs le message que ferait passer le président Joan Laporta en interne.

Le Barça prévoit de dégainer pour «un grand joueur» cet été !