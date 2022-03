Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grande nouvelle pour le retour de Nkunku !

Publié le 29 mars 2022 à 7h15 par La rédaction

Tout comme le PSG, le Bayern Munich s'intéresserait à Christopher Nkunku en vue du prochain mercato estival. Cependant, les Bavarois devront débourser une somme plus importante que leurs concurrents dans ce dossier.

Christopher Nkunku connait une progression fulgurante. S’il avait déjà réalisé deux bons exercices depuis son arrivée au RB Leipzig, le joueur de 24 ans affole l’Europe cette saison. En effet, en 39 matchs, le Français a inscrit 26 buts et délivré 15 passes décisives, ce qui ne laisse pas les cadors européens indifférents. Alors que le Paris Saint-Germain aimerait notamment rapatrier son Titi , le Bayern Munich, qui est habitué à recruter des joueurs chez ses concurrents allemands, s’intéresserait également à Nkunku. Cependant, Leipzig ne compterait pas brader son joyau auprès du club bavarois, bien au contraire.

Le Bayern Munich devra payer plus cher