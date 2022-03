Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Qui doit être le successeur d’Angel Di Maria ?

Publié le 29 mars 2022 à 8h00 par La rédaction

Libre à l’issue de la saison, Angel Di Maria pourrait quitter le PSG cet été. Mais selon vous, quel joueur doit prendre sa succession dans la capitale ?

Cadre du Paris Saint-Germain depuis son arrivée en 2015, et ce malgré l’importante concurrence dans le secteur offensif, Angel Di Maria semble se rapprocher de la sortie. Alors que l’Argentin dispose d’une clause dans son contrat pour prolonger une année supplémentaire, une option qui satisferait l’Argentin, le PSG semble vouloir tourner la page avec le joueur de 34 ans, qui réalise actuellement une saison poussive dans la capitale. D’ailleurs, plusieurs pistes auraient déjà été activées pour sa succession.

Quel attaquant pour remplacer Di Maria ?

Pour remplacer Angel Di Maria, le PSG pourrait en effet frapper fort. D’après la presse espagnole, c’est Ousmane Dembélé qui tiendrait la corde pour venir renforcer, et rajeunir, le secteur offensif du club de la capitale. Libre à l’issue de la saison, l’attaquant du FC Barcelone disposerait même déjà d’un accord avec le PSG selon certaines sources. Ces derniers jours, les noms de Christopher Nkunku (Leipzig), Pedro Neto (Wolverhampton), Antony (Ajax) et Raphinha (Leeds) sont également ressortis, alors que le club de la capitale serait aussi attentif à la situation de Paulo Dybala. L’attaquant quittera la Juventus à l’issue de la saison et apparaît comme une piste de choix en raison de sa situation contractuelle.



Alors selon vous, qui doit être le successeur d’Angel Di Maria ? À vos votes !