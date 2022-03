Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir d'Angel Di Maria est scellé !

Publié le 29 mars 2022 à 15h30 par Arthur Montagne mis à jour le 29 mars 2022 à 15h42

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria ne semble plus entrer dans les plans du PSG. Bien qu'il dispose d'une option dans son contrat pour prolonger d'une saison, il faut que les deux parties soient d'accord, et cela ne semble pas être le cas. Sept ans après son arrivée, le Fideo devrait donc quitter Paris.

L'été prochain, le PSG devrait connaître des changements majeurs. Notamment au sein de son effectif. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les discussions se poursuivent pour la prolongation de Kylian Mbappé, mais l'avenir des autres star est plus flou. Lionel Messi et Neymar, dont les contrats s'achèvent respectivement en 2023 et 2025 resteront probablement, faute de prétendants, mais la situation est bien différente pour Angel Di Maria dont le bail prend fin en juin prochain. Malgré tout, le Fideo dispose d'une option dans son contrat pour une prolongation d'une saison supplémentaire qui ne sera activée que si les deux parties sont d'accord pour poursuivre l'aventure. Du côté du joueur, la motivation ne fait aucun doute, comme il l'affirmait en décembre au micro de TNT Sports : « Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l'école. Si je pars c'est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat ». Mais du côté du PSG, la motivation est bien différente.

Le PSG ne compte plus sur Di Maria