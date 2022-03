Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ d'une star se confirme sérieusement !

Publié le 29 mars 2022 à 12h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria semble plus que jamais sur le départ. Et pour cause, le PSG n'a rien proposé à l'international argentin.

En vue de la saison prochaine, le PSG préparerait une large revue d'effectif. Dans cette optique, l'avenir d'Angel Di Maria est plus qu'incertain puisque son contrat s'achève en juin prochain. Miguel Di Maria, le père de l'international argentin, a d'ailleurs évoque l'avenir de son fils. « Ángel a l'idée de terminer sa carrière à Rosario Central. J'espère qu'il pourra le faire parce que c'est ce qui lui manque, il est parti d'ici à un très jeune âge et n'a pas assez profité. Je ne sais pas ce qui va se passer avec son avenir, nous n'avons rien. J'aimerais qu'il joue encore 1 ou 2 ans en Europe et qu'il revienne ensuite. Il a une carrière, il prend soin de lui et il peut continuer à jouer », assure-t-il au micro de Radio La Red .

Le PSG n'a rien proposé à Di Maria