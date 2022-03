Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une retraite imminente pour Angel Di Maria ? La réponse

Publié le 28 mars 2022 à 20h15 par D.M.

Angel Di Maria devrait stopper sa carrière international après la Coupe du monde au Qatar. Toutefois, l'international argentin devrait continuer à jouer avec son club

Agé de 34 ans, Angel Di Maria voit son bail avec le PSG expirer à la fin de la saison. Mais en Argentine, la situation contractuelle d’ El Fideo passe au second plan. Et pour cause, après la victoire de sa sélection face au Venezuela vendredi dernier, le joueur a laissé entendre qu’il pourrait prendre sa retraite internationale prochainement. « C'était probablement mon dernier match avec ce maillot en Argentine. Je vais juste dire merci pour l'énorme affection que j'ai reçue. J'ai toujours rêvé de tout ce que j'ai vécu pendant cette belle nuit. C'était probablement mon dernier match avec ce maillot en Argentine » peut-on lire sur le compte Instagram d’Angel Di Maria.

Di Maria va prendre sa retraite internationale, mais...