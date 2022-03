Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria lâche une bombe sur son avenir !

Publié le 27 mars 2022 à 0h15 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Angel Di Maria ne devrait pas être prolongé par le club de la capitale. Mais son avenir en sélection serait également compté. D'ailleurs, l'Argentin a lâché une énorme bombe après la victoire des siens contre le Vénézuela (3-0).

À 34 ans, Angel Di Maria se rapproche petit à petit de la fin de sa carrière. L’Argentin est en fin de contrat en juin prochain et pour le moment, le PSG n’envisagerait pas de le prolonger. De ce fait, l’ailier droit pourrait bien quitter le club de la capitale à l’issue de la saison. Mais son avenir en sélection est aussi compté. Buteur et passeur décisif avec l’ Albiceleste contre le Vénézuela dans la nuit de ce vendredi à ce samedi (3-0), pour le dernier match de l’Argentine à domicile de l’année, le joueur de 34 ans a affiché un tout autre niveau que ces dernières semaines avec Paris. Mais après la rencontre, Angel Di Maria a lâché une véritable bombe sur son avenir avec la sélection nationale.

« C'était probablement mon dernier match avec ce maillot en Argentine »