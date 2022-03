Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme dans le feuilleton Haaland !

Publié le 26 mars 2022 à 20h15 par Th.B.

Certes, le PSG fait d’Erling Braut Haaland sa priorité pour oublier Kylian Mbappé. Cependant, un duel sans merci entre le Real Madrid et Manchester City aurait déjà lieu en coulisse comme un avocat proche de Florentino Pérez l’a affirmé.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 25 août dernier, le PSG avait déjà arrêté son choix pour potentiellement remplacer Kylian Mbappé dont le contrat au Paris Saint-Germain expirera à la prochaine intersaison. Erling Braut Haaland est l’option privilégiée par le PSG, mais le club parisien semble se trouver dans l’obligation de livrer une grande bataille à Manchester City ainsi qu’au Real Madrid qui seraient les deux favoris à la signature de l’attaquant du Borussia Dortmund qui dispose d’une clause libératoire fixée à 75M€ cet été. Et d’après un proche du président Florentino Pérez, le Real Madrid serait bien opposé à Manchester City.

Le combat entre Manchester City et le Real Madrid est lancé pour Haaland !