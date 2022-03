Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : La sortie fracassante de Cristiano Ronaldo sur son avenir !

Publié le 28 mars 2022 à 19h10 par A.D.

Alors qu'il a déjà fêté ses 37 ans, Cristiano Ronaldo pourrait jouer sa dernière Coupe du Monde au Qatar. Interrogé sur le sujet, CR7 a fait passer un message clair sur son avenir.

Malgré ses 37 ans, Cristiano Ronaldo continue d'aligner les performances XXL avec Manchester United et la sélection portugaise. Et alors que les Red Devils ne parviennent pas à enchainer les bons résultats, CR7 commencerait à perdre patience et pourrait prendre le large dès la prochaine fenêtre de transferts. Sachant que sa prochaine destination n'est pas encore identifiée, son avenir en tant que footballeur est clair aujourd'hui : Cristiano Ronaldo n'est pas prêt à raccrocher les crampons malgré son âge avancé. Ainsi, si son avenir avec Manchester United reste incertain, son futur sur les terrains n'est pas discutable pour le moment.

«C'est moi qui décide de mon avenir»