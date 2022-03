Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo a tranché pour son avenir !

Publié le 28 mars 2022 à 11h00 par Th.B.

Alors que le Qatar garderait des vues sur Cristiano Ronaldo, l’avenir du Portugais s’écrirait du côté de Manchester United et non au PSG. Explications.

Afin de potentiellement remplacer Kylian Mbappé dont le contrat arrivera à expiration à la fin de la saison, les hauts représentants du PSG songeraient à Cristiano Ronaldo pour évoluer aux côtés de Neymar et de Lionel Messi la saison prochaine. C’est du moins ce que The Daily Mirror , entre autres, affirmaient ces derniers temps alors qu’il était spécifié dans la presse anglaise que Cristiano Ronaldo traînait son spleen à Manchester. Pour autant, un transcrit du quintuple Ballon d’or au PSG ou ailleurs ne semblerait pas être à l’ordre du jour.

Ronaldo préparerait la saison prochaine à… Manchester !