Mercato - PSG : Énorme révélation à 55M€ pour le successeur de Di Maria !

Publié le 29 mars 2022 à 11h45 par P.L.

En quête d'un nouvel ailier droit pour succéder à Angel Di Maria, le PSG serait intéressé par le profil de Raphinha. Et le club de la capitale saurait désormais à quoi s'en tenir puisque Leeds United aurait fixé son prix pour le Brésilien.

À l’issue de la saison, le PSG devrait voir Angel Di Maria faire ses valises. En fin de contrat en juin prochain, l’ailier de 34 ans ne devrait pas être prolongé par le club de la capitale et devrait donc partir après sept ans passés à Paris. Leonardo se serait d’ailleurs déjà mis à la recherche de son successeur et aurait ainsi placé le nom de Raphinha sur sa liste. Auteur de bonnes prestations au sein d’une équipe en difficulté cette saison, le Brésilien s’est attiré bon nombre de convoitises puisque le FC Barcelone et Manchester United le suivraient également. De son côté, Leeds United aurait fixé son prix pour son ailier droit.

Leeds United réclame au moins 55M€ pour Raphinha mais tout dépendra de sa situation à la fin de saison.