Mercato - OM : Longoria est dans les starting blocks pour le remplaçant de Kamara !

Publié le 29 mars 2022 à 11h10 par A.C.

Pour pallier le départ d’un Boubacar Kamara en fin de contrat avec l’OM, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Jordan Veretout, qui évolue actuellement à l’AS Roma.

C’est un échec qui a commencé à se dessiner dès l’automne dernier. Formé à l’Olympique de Marseille et très important dans le dispositif de Jorge Sampaoli cette saison, Boubacar Kamara va plier ses bagages cet été. Aucun accord ne semble avoir été trouvé pour une prolongation et les chances sont désormais extrêmement mince, à trois mois de la fin de son contrat. Le défenseur ou milieu de l’OM aurait d’ailleurs déjà une piste chaude, puisque Diego Simeone souhaiterait l’avoir sous ses ordres à l’Atlético de Madrid la saison prochaine et du côté de Pablo Longoria, on semble s’être quelque part résignés à le perdre.

L’OM devance Newcastle, l’Inter et Milan... pour l’instant