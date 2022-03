Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement pour Boubacar Kamara !

Publié le 29 mars 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM, Boubacar Kamara devrait partir libre en fin de saison. Et l’Inter Milan entre désormais dans la danse pour l’international espoirs français…

Il y a près d’un an, en avril 2021, Boubacar Kamara (22 ans) se montrait déjà très énigmatique sur son avenir à l’OM : « J'ai un peu tout vécu ici. Cela fait 4 ans que je suis ici donc c'est le projet qui va me faire prendre la décision (…) Après tout ce que j'ai vécu ici, je suis prêt à aller n'importe où », confiait Kamara. Le milieu défensif de l’OM arrivera finalement au terme de son contrat en juin prochain, et les pistes ne manquent pas…

L’Inter débarque pour Kamara

Ces derniers mois, des intérêts de Manchester United, du Bayern Munich ou encore de l’AS Rome ont été évoqués pour Boubacar Kamara. Et lundi, la Gazzetta dello Sport a indiqué que l’Inter Milan était désormais en course dans ce dossier et envisagerait à son tour de recruter le joueur de l’OM libre au terme de son contrat en juin prochain.