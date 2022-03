Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une recrue de Dupraz justifie son arrivée chez les Verts !

Publié le 28 mars 2022 à 18h10 par D.M.

Libre de tout contrat, Eliaquim Mangala a pris la décision de rejoindre l'ASSE lors du dernier mercato hivernal. Engagé jusqu'à la fin de la saison avec le club stéphanois, le défenseur a justifié son choix.

Défenseur le plus cher du monde en rejoignant Manchester City en 2014 contre un chèque d’environ 54M€, Eliaquim Mangala semblait marquer le pas ces derniers mois. Touché gravement au genou en 2018 et en manque de confiance, le défenseur central a été laissé libre par le FC Valence à la fin de la dernière saison dernière. A la recherche d’un nouveau défi, le joueur de 31 ans a finalement accepté la proposition de l’ASSE. Mangala a signé, en janvier dernier, un contrat de six mois avec le club stéphanois.

« Ça m’a tout de suite branché »