Mercato : Blanc, Kovac… L’OL active trois grosses pistes pour la succession de Bosz !

Publié le 28 mars 2022 à 16h48 par B.C.

Alors que Peter Bosz pourrait prendre la porte à l’issue de la saison, l’OL aurait quelques idées pour la succession de l’entraîneur néerlandais.