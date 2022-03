Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone sur le point frapper un grand coup pour Lewandowski ?

Publié le 28 mars 2022 à 16h30 par Th.B.

Le FC Barcelone n’aurait nullement l’intention de laisser le Real Madrid batailler avec le PSG pour les services de Robert Lewandowski. Une transaction aurait lieu en coulisse à l’instant T selon la presse catalane.

Après plus d’une décennie en Bundesliga, Robert Lewandowski serait susceptible de faire ses adieux à l’élite du football allemand. Contractuellement lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2023, le Polonais ne devrait pas honorer son engagement envers le club bavarois jusqu’à son terme. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en août 2021, outre la priorité Erling Braut Haaland, les décideurs du PSG faisaient déjà de Lewandowski une option. D’ailleurs, comme la presse allemande l’a dernièrement affirmé, un transfert de Robert Lewandowski serait d’actualité cet été si le Bayern Munich ne parvenait pas à prolonger son contrat. Une information confirmée par AS ce lundi. Le quotidien madrilène a même assuré qu’un départ libre de tout contrat serait une éventualité totalement exclue par le principal intéressé et piste du PSG. Pourtant intéressé, le Paris Saint-Germain ne mènerait pas la danse, bien au contraire…

Robert Lewandowski voudrait l’Espagne et… le Real Madrid !

D’après les informations divulguées par AS ces dernières heures, Robert Lewandowski saurait parfaitement ce qu’il recherche au niveau de son prochain challenge sportif et pour préparer sa retraite. Du haut de ses 33 ans, lui qui soufflera sa 34ème bougie en août prochain, Lewandowski aimerait évoluer en Liga la saison prochaine et pour le restant de sa carrière professionnelle. Au FC Barcelone ? Bien qu’il ait été question d’un accord de principe trouvé entre le Barça et le Polonais selon Sportitalia , ce serait sur le Real Madrid que le choix de l’attaquant du Bayern Munich se porterait d’après AS .

Le FC Barcelone a lancé son assaut !