Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Nkunku ?

Publié le 28 mars 2022 à 13h45 par La rédaction

Etincelant avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku intéresse le PSG, son ancien club, mais aussi le Bayern Munich. Le club munichois serait prêt à ouvrir ce dossier en cas de départ de Serge Gnabry.

Dans moins de trois mois, le mercato estival ouvrira ses portes. L’occasion pour le PSG de se renforcer et de combler les trous dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Avec les départs attendus en attaque, l’une des idées du PSG serait de rapatrier Christopher Nkunku. Parti au RB Leipzig à l’été 2019, le joueur formé à Paris brille en Bundesliga et vient de découvrir les Bleus. Mais Nkunku pourrait rester un peu plus longtemps en Allemagne...

Gnabry pourrait dicter l’avenir de Nkunku