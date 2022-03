Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de théâtre pour cette opération prioritaire de Laporta !

Publié le 28 mars 2022 à 13h00 par Th.B.

Alors que le président Joan Laporta ferait des prolongations de contrat de Ronald Araujo et de Gavi une véritable priorité d’ici la fin de la saison, les négociations entre les parties concernées ne mèneraient à rien…

Depuis le début de la deuxième ère-Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone, plusieurs pépites du Barça ont vu leurs contrats être prolongés. Ce fut notamment les cas d’Oscar Mingueza au printemps dernier est plus récemment d’Ansu Fati et de Pedri. Devenus particulièrement importants dans le groupe de Xavi Hernandez, Gavi et Ronald Araujo pourraient eux aussi apposer leurs signatures sur un nouveau bail au FC Barcelone. Encore faudrait-il que les discussions aillent dans le bon sens…

Le Barça dans l’impasse pour Araujo et Gavi ?