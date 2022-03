Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi met la pression dans ce dossier brûlant !

Publié le 28 mars 2022 à 0h30 par D.M.

Alors que les négociations entre Sergi Roberto et le FC Barcelone sont à l'arrêt, Xavi serait intervenu dans ce dossier. Grâce au forcing du technicien, les discussions pour une prolongation pourraient reprendre dans les prochaines semaines.

Parallèlement au recrutement estival, le FC Barcelone travaille sur la prolongation de nombreux de ses cadres comme Ronald Araujo, Gavi ou encore Sergi Roberto. Formé à la Masia, ce dernier voit son bail expirer à la fin de la saison. Des négociations ont débuté en coulisses, mais elles sont compliquées comme l’a confié Joan Laporta. « On lui a proposé un renouvellement à l'époque, je suis même intervenu pour m'assurer que les conditions étaient convenues avec les deux parties et ils n'ont pas voulu signer ce renouvellement. Nous le comprenons car ils ne voulaient pas signer et maintenant son contrat est terminé.. . » a déclaré le président du FC Barcelone à Mundo Deportivo .

Xavi a pris position pour Sergi Roberto